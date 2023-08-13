感受職人生命力，屏東打造「職人一條街」。(林和生翻攝)

臺灣各地特色街區背後都蘊藏著獨特故事與魅力，這也為每個街區賦予獨特個性和吸引力，經濟部商業司自2021年起推動「品牌一條街」計畫，結合產業特色與在地文化，打造街道品牌意象，輔導店家轉型提升，13日在屏東啟動「職人一條街」，盼民眾藉此感受職人精神與生命力。

從臺南異饗一條街、餐酒一條街，到高雄南北貨一條街、奶茶一條街，商業司至今已成功輔導 4 條品牌一條街，今年更進一步推出屏東職人町「職人一條街」持續挖掘各地街區的特色。

經濟部商業司長蘇文玲表示，日常生活與商業活動多聚集在街區，街區經過時間演進，代表臺灣常民生活文化的累積與休閒活動的重心。品牌一條街參考國外Main Street概念，街區結合產業特色與文化底蘊，如同過去有滿多特色老街。

今年第一次來到南臺灣屏東職人品牌一條街，這裡有相當多青年職人進駐，啟動地方創生與活力，相信未來可以吸引更多民眾與外來客，一同來到職人一條街感受職人精神與生命力。

蘇文玲表示，屏東職人品牌一條街主要由屏東在地青年出發，發揚臺灣職人文化精神，計畫推動前期透過座談會凝聚店家共識，整合業者對街區發展想法，希望透過品牌一條街的推動，讓民眾感受屏東職人奮鬥與魅力，一同見證這以青年與地方創生為核心，充滿活力與創意的職人品牌一街區。