有「台中大善人」之稱的知名酒商「象董」朱振岳，本月5日因癌症離世，家屬今天在南屯區舉辦告別式，現場米塔綿延數十公尺，還有初估市價約3億元的整列豪車送行，場面盛大，約700多人前往弔唁；因朱男過去交遊廣闊，且曾涉及刑事案件，警方出動160名警力及空拍機管控，現場秩序良好，但發現9名未成年者，將其帶回調查，其中2人帶頭者依兒少法裁罰。

據了解，朱男多年前罹患口腔癌，治療後病情一度趨於穩定，但近年癌細胞有擴散情況，本月5日因癌症復發離世，享年46歲，今天下午舉行告別式，雖事前家屬曾表示要低調，但現場場面盛大仍引起關注，11輛勞斯萊斯與2輛悍馬送行，市價從1000多萬到3000多萬，初步估算送行車輛總價值約2、3億元。

綽號「大象」、「象董」的朱振岳過去在台中經營洋蔥紅酒生意，他名下擁有2部勞斯萊斯，朱的紅酒店員工曾駕駛其名下價值2000多萬的勞斯萊斯外出，卻在台中街頭追撞公車，據傳光是修理費用就高達上百萬元，朱男不但當下霸氣說不用賠，之後還將保險理賠金捐給莫蘭蒂颱風受災民眾，有「大善人」的稱號。

朱男過去也曾捲入刑事相關案件，檢方調查發現，朱男曾與有詐騙集團經驗的黃姓男子合夥在拉脫維亞設置詐騙機房，該機房於多年遭破獲、集團成員被押解返台，朱則被查出是詐騙集團幕後金主，被依加重詐欺、組織犯罪條例等罪起訴，再加上朱男平時交遊廣闊，警方不敢大意，派出160名警力維護秩序，並出動空拍機蒐證，避免突發情況。

警方在告別式現場實施彈性人車管制，並加強出入口盤查，透過遠端監控CCTV及MP即時影像傳輸掌控現場情況，並進行高空蒐證，經重點盤查，發現9名未成年少年欲進入會場，即將他們帶回調查，並對帶頭的2人依違反兒少法裁罰，現場並攔查通報10輛噪音車輛。