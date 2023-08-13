台中榮總13日舉辦「五方聯盟產學媒合會」，由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學、國家科學及技術委員會所屬中部管理局以及南科管理局共同推動產學媒合與研發創新。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

引領台灣生技產業持續在世界舞台發光，台中榮總今（13日）舉辦一場相當具前瞻性的「五方聯盟產學媒合會」。由中榮醫學研究部、成功大學、中興大學、國家科學及技術委員會所屬中部管理局以及南科管理局聯手合作，旨在推動產學媒合與研發創新，並激發產官學三方的深度合作。

活動中成功大學校長沈孟儒、中興大學校長詹富智、中科管理局局長許茂新、南科管理局局長蘇振綱，以及中華民國醫材公會全聯會理事長何英獎也代表五方機構首長共同簽署合作意向書，在國家科學及技術委員會副主任委員陳儀莊見證下五方聯盟的正式成立。

活動中也安排兩場精彩的專題演講，首場演講由國家科學及技術委員會科技辦公室主任劉祖惠介紹了「生技產業資源和國家政策的發展方向」，這讓與會者更深入地了解了產業的發展趨勢和前景。隨後的第二場演講則聚焦在「生醫產業新創實務經驗分享」，來自有豐富創業經驗的醫師和教授們分享了他們在生醫產業中的實務經驗。

此次活動也廣邀30家企業參展，其中包括昆霖儀器、創甡生物科技、儕陞生化、睿生光電、東昕精密科技、可成生物科技、柏瑞醫、伊達醫療器材、歐承健、華碩電腦、瀛海矽康科技、全微精密、全日罩科技、芙姵爾生醫、賦智行雲科技、寶泓生醫、合錦科技、達勁生技、台灣恩寧、先見基因科技、普達康、明佑國際、強盛興、富貴醫療儀器、永英、優醫、宜彤彥科技、福濬生物、宏達益企業等。這些企業展示了各自的醫療儀器創新產品，為業界提供了新型器材開發、設計和推廣的最佳平台，有望進一步加速智慧醫材產品的發展，成為未來創新研發的關鍵基地。

台中榮總院長陳適安強調，這場盛會彰顯了產官學合作的重要性，也將為台灣的生技產業帶來更多的創新動力。