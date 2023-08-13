國際知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye）在去年與美國話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結束7年婚姻後，傳出與建築師比安卡（Bianca Censori）舉行婚禮，而兩人也多次以各種獨特造型出現在大眾的視野。近日，夫妻倆在義大利旅遊，不過辣妻的穿搭卻遭到網友抨擊，認為她不尊重當地民俗。

肯伊威斯特過往經常帶著愛妻以各種「獨特樣式」的穿搭現身各大時尚活動，屢屢引發話題討論。綜合外媒報導，兩人近日一同飛往義大利旅遊，據相關畫面中可見，比安卡身穿一件肉色的薄紗連身衣，服飾的緊身設計，使她的傲人身材在鏡頭前尤為明顯，且因為布料過於輕薄，讓她的「上圍兩點」現形，引發討論。

此外，據外媒《每日郵報》報導，由於當地的宗教、文化因素，有不少義大利人認為比安卡服裝的尺度過於火辣，不尊重當地民俗，因而在社交平台上留言寫下：「我們不需要這些粗俗的服飾」、「她應該待在家裡，而不是外出」、「我不懂她是抱持著何種想法去選擇那些衣服。」

事實上，肯伊威斯特與比安卡因服飾而惹出爭議的事件已非第一次，兩人過往曾以「赤腳」模樣參加豪華酒店的晚餐、佛羅倫薩的冰淇淋店及羅馬的音樂會，而比安卡也曾以類似絲襪材質的黑色長裙，且上半身還卡著一個黑色圓桶的穿搭亮相於大眾的視野中，雖然其穿著充斥著負面聲浪，但也成功引發話題性。