民進黨總統候選人、副總統賴清德昨率團出訪巴拉圭並過境美國，遭大陸國台辦發言人朱鳳蓮痛批是「麻煩製造者」。對此，民進黨強調，賴清德出訪是代表台灣走向世界、加深與友邦情誼，展現與國際社會共享的民主、自由價值。此外，民進黨是始終堅持追求和平的政黨，即使面對中國的文攻武嚇，也不會改變和平的立場。

民進黨表示，台灣是主權獨立的國家，國家正副元首出訪過境相關國家都已有前例，並行之有年。美國國務院也強調，連同此次已有11次台灣副總統在美過境的慣例。中共的批評與操作不僅毫無理由、沒有必要、缺乏正當性，更無助改善兩岸關係互動，遑論中國的國際形象。

民進黨重申，不管採取怎樣的文攻武嚇手段，都無法迫使台灣向威權主義低頭、放棄向世界交朋友的決心。呼籲中共當局看清中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬的客觀事實、體認真實的台灣民意與國際認知。勿再以恐嚇言語和政治操作傷害自身形象，這樣只會讓國際社會對中共威權擴張的野心更加警覺，也反而促使台灣人與所有追求民主自由的國家更加團結。

民進黨強調，民進黨會繼續站穩「四個堅持」，並以「四大支柱」建構更和平穩定的國家未來。相信國際社會會看清楚，誰是在善盡國際責任、追求和平的國家；誰又才是動輒無理恐嚇、揚言破壞區域和平的真「麻煩製造者」。