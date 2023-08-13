據日本《讀賣新聞》報導，日本和美國將於本周就聯合開發攔截高超音速導彈達成協議，以對抗中國、俄羅斯和北韓正在開發的高超音速武器。

《路透》引述該報導稱，拜登本週五在美國會見日本首相岸田文雄時，預計將就這項計劃達成協議。日媒的報導沒有提供訊息來源，日本外務省官員亦未對此消息置評。

傳統的彈道導彈彈頭從太空飛向目標的過程中有一定的飛行軌跡，比較容易預測，但高超音速彈頭可以在中途以人為控制改變軌道，使其更難被攔截。

《讀賣新聞》稱，拜登和岸田將在馬里蘭州的總統度假地點大衛營與韓國總統尹錫悅舉行3方峰會期間會面。

美國和日本1月份在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）與日本外相林芳正、防衛大臣濱田靖一舉行的會議上同意考慮開發這種攔截彈，這項協定將是兩國彈道導彈防禦技術領域的第2次合作。

報導說，華盛頓和東京曾共同開發一種遠程導彈，用來在太空中攔截敵方的彈頭，日本將其部署在日本與朝鮮半島之間海域的軍艦上，以防禦北韓的導彈襲擊。

《日本經濟新聞》去年12月就曾報導日本和美國正在考慮聯合研發攔截高超音速導彈的新技術，據稱它將以目前反導系統無法抵達的高度來摧毀高超音速導彈。

《美國之音》引述《防務新聞》（Defense News）在3月的報導稱，美國和日本正在探索建立戰略夥伴關係以開發高超音速導彈防禦能力，這種新開發的武器將在高超音速彈頭的滑翔階段進行攔截。這項計劃獲得美國導彈防禦局（MDA）局長、海軍中將希爾（Jon Hill）證實，他聲稱與日本合作開發滑翔階段攔截器（GPI），這是該機構的首要任務之一。

不過，報導說，在滑翔階段擊毀高超音速武器是一個很有挑戰性的技術問題，因為導彈的飛行速度可能超過音速的5倍，並且會在飛行中進行機動，因此很難預測導彈的軌跡。

報導表示，這些攔截器將被設計成適合美國海軍目前配備神盾（Aegis）彈道導彈防禦系統的驅逐艦，該武器將從垂直發射系統發射，並與改進版基線9型（Baseline 9）神盾系統整合，該系統可檢測、跟蹤、控制和應對高超音速威脅。美國導彈防禦局要求在2024財年撥款2.09億美元，以資助正高超音速攔截器的研發。