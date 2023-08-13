清泉崗基地舉辦「航空嘉年華活動」12日登場，吸引10萬人潮湧入，造成中清路清泉崗路段大塞車，各個接駁站也塞爆，但立法院副院長蔡其昌竟在臉書猛轟台中市府與主辦單位，負責相關接駁與疏導的能力。國民黨發言人林家興舉台中市議員黃健豪查證結果指出，台中市政府預先已經有提醒軍方接駁問題，但軍方沒有理會，也不讓交通局協助，才導致此一情況。藍營戰將羅智強今(13日)直批蔡其昌不用功，又在鬧笑話。

「力挺全民國防，拒絕政治口水，請蔡其昌不要甩鍋抹黑台中市府！」林家興12日在臉書發文表示，國防部開放台中清泉崗基地舉辦航空嘉年華活動，原是美事一樁，很可惜因為人潮過多、接駁車不足導致民怨，台中市政府也協助反映給國防部並加開「公車」因應，卻被蔡其昌副院長發文誣指為台中市政府沒有做好接駁工作？「請問副院長，什麼叫『市府和主辦單位』負責接駁？就是不敢提國防部三個字？」

林家興強調，經查證事實是：接駁是國防部自行規劃負責，並非市府。台中市議員黃健豪已查證，市政府預先已經有提醒軍方接駁問題，並預先請公車加開班次，但軍方沒有理會，也不讓交通局協助，才導致此一情況。車輛租賃的公開招標標案資訊，招標單位是「國防部空軍司令部」。

「蔡其昌做到副院長，基本功課都不做，就會放假消息？」林家興質疑，堂堂蔡副院長難道是假訊息製造機，如此表現對得起海線鄉親？活動出包趕快檢討補救才是正辦，請問身為立法委員、副院長的蔡其昌為什麼不好好監督國防部檢討改進，卻要甩鍋給台中市政府？是何居心？

羅智強也批，清泉岡基地嘉年華塞爆，蔡其昌砲轟台中市政府遭打臉，搞了半天規劃交通是國防部？「最不用功的萊豬立委蔡其昌又在鬧笑話！」