董事長劉銖淇表示，長聖以特管辦法的雙軌營運策略，細胞委託製造的訂單排程已到明年2月，不僅在核准項目數量、核准件數量、病患採用數量方面領先，與醫療機構的合作也在穩健成長中。

目前細胞新藥CAR001（CAR-T），可異體（Off-the-shelf）並以HLA-G為標靶治療實體腫瘤，如期在今年第三季向美國FDA申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗。

異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）的適應症包含治療急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風與COVID-19皆已獲得USFDA及TFDA核准進行臨床試驗。急性心肌梗塞的已進入臨床二A期試驗、多發性硬化症的臨床一期/二A期試驗，均如期招募受試者進行收案中，急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段等。

長聖表示，目前研發和業務發展等核心業務正按照原定計劃穩步進行，其進展和成果都符合公司的目標。由於近期股價回檔，上周五爆量跌停，收到許多股東的關心，董事會正在積極評估實施庫藏股的可行性。

由於證券期貨局要求上市櫃公司在實施庫藏股之前需向董事會和證券期貨局提出評估報告，長聖有意召開臨時董事會，以討論庫藏股的相關提案，以維護公司信用及其全體股東的權益。