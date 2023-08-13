為愛路跑！小突兔公益路跑活動今年吸引了2千人熱情參與，今（13）日上午於烏日啤酒觀光工廠出發，沿著筏子溪水岸廊道至「台中TAICHUNG」字體地標中繼站折返，全程約5K，讓各組跑團及親子同樂輕鬆完賽！

這場公益路跑活動由臺中市高鐵文化觀光發展協會、臺中市想辦法愛心公益協會、築間餐飲集團、悟實建築等聯合主辦，烏日啤酒觀光工廠、市議員吳瓊華贊助協辦，美國家禽蛋品出口協會則提供現烤的美國去骨雞腿，提供參賽者免費品嚐大受好評。

此外，台中市恒心社會福利慈善事業基金會於中繼站提供冰涼的純水噴瓶，送每位跑者消暑解熱，為活動注入清爽活力；補給的另一健康特色就是「養生美人」提供源果汁的酵素飲給跑者能量加持。

台中烏日區婦女會及救國團台中市南區團委會的志工們，現場幫忙補給站及停車引導工作，讓活動過程順利。

活動賽事今早7點40分鳴槍出發，由烏日區長林崇懿、前立委顏寬恒、築間餐飲集團總經理周秀花、悟實建築董事長邱明堂、烏日啤酒廠副廠長吳韋民、惠明視障者教養院甘淑娟院長、高鐵觀光協會理事長楊明祥共同鳴槍，並由惠明視障者及專業領跑者率先出發，接續各組跑團及親子依序起跑，會場有歡樂的小突兔主題裝置，畫面溫馨又可愛，更有免費暢玩的古早懷舊遊戲區，讓親子回味同樂。

值得一提的是，烏日啤酒觀光工廠特別提供500個免費停車位，開放室內冷氣休息區，正值中秋送禮前旺季，推廣中心的商品禮盒也在參觀人潮湧入下，買氣噴發。

小突兔公益路跑活動，由湧脈文化企劃執行、台灣大腳丫長跑協會執行賽事，讓路跑不只是賽事，更具愛心公益；還有大受歡迎的精彩表演節目，有專業的主持人卓芳儀、來自中東肚皮舞風的「妍芸舞集」、正能量鼓舞的「台灣甲胄武士隊」、民歌經典傳唱的「善男子樂團」、西班牙熱情的「迷火佛拉明哥舞坊」。

在惠明樂團壓軸演出前，台中市議員吳瓊華、台中市政府社會局身心障礙福利科長吳怡萍，以及中華民國商圈總會總會長劉阿貞，特別來到現場為惠明師生加油打氣，讓現場響起激勵人心的掌聲。

主辦單位表示，感謝來自全國各地的跑者為愛助跑幫助惠明，更感謝過程中幫助活動的協力單位，包括霧峰國小、羿麗智能創見、養生美人、慶泰樹脂、佰得納國際、艾美廚衛、警聯保全、李哥燒臘－台中國際展覽館旗艦店、探索廣告企劃、時尚爵士數位影音、承雲教育中心、振音硬整合、林淑娟、王景慧、巨蛋展覽，以及台中市各大幼兒園，讓今日的公益路跑活動順利圓滿完成。

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