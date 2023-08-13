第25屆2023台中市當代藝術家邀請展，13日在大墩文化中心舉行開幕式，350位台中市當代藝術家熱情參加，擠爆文化中心大廳；其中33位藝術家連續25年都來參展，受頒全勤感謝狀，另高齡90歲「不老藝術家」也展出美麗的膠彩畫。

文化局指出，自2008年開始至今都展出膠彩畫，高齡90歲趙宗冠，親自出席領獎，看起來精神奕奕，曾是婦產科醫生，也是一位畫家，自民國82年起，長達12年走遍台灣，趙完成約600件「台灣之美」系列作品的創舉。

今年有17位藝術家首度受邀展出，最年輕的是23歲林酉融，因獲得第26屆大墩美展墨彩類第二名，取得台中市當代藝術家邀請展入場券，藝術新星嶄露頭角。

另33位藝術家連續25年都來參展，副市長黃國榮當場頒發感謝狀，感謝25年全勤參展者持續精進創作，耕耘台中的藝術花園，並肯定所有參展者齊心齊力，傳遞美好的藝文氛圍與創作環境。

文化局表示，台中市一直以不同形式支持各界藝文工作者，其中深受矚目的是「台中市當代藝術家邀請展」，被譽為藝術界的奧斯卡盛會，每當夏日來臨，來自不同創作領域的台中藝術家們齊聚在大墩文化中心，展示當代藝術思維與視野。

文化局指出，今年受邀參展藝術家年齡從23歲至95歲，跨世代藝術家們一同在這個舞台上，透過各種藝術樣態作品的對話，囊括墨彩、書法、篆刻、油畫、膠彩、水彩、版畫、雕塑、工藝、攝影等11類媒材，迸發出多元的美感和觀點，攜手為台中市的當代藝術發展畫下重要的一筆。

大墩文化中心說，期待「台中市當代藝術家邀請展」為城市持續注入活力，成為推動城市創藝發展的量能，打造台中成為具有國際影響力與文化魅力的藝術之都，展期至8月30日止。