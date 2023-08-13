運將滿載6失聯移工 6警肉身擋車引熱議

桃園市龜山警分局大華派出所巡邏員警與實習生，昨下午行經龜山區振興路，發現一輛計程車內塞滿外籍面孔乘客，隨即以2台警車前後包夾方式攔車，6名員警、實習生則徒手壓住4車門和後車箱，成功逮到6名越南籍失聯移工，訊後依規定送至專勤隊，但肉身擋車執法過程遭網友拍下也引發熱議。

龜山警方指出，大華派出所巡邏員警與實習生，昨下午15時許巡邏行經龜山區振興路，發現一輛計程車內塞滿多名乘客，疑似超載，上前攔查驚見6名乘客皆為外籍面孔，現場查證無法確認身分，全都帶回派出所，果真查出6人權都是越南籍失聯移工。

查緝過程為避免運將駕車加速逃跑，除警車在前、後方包夾，6名員警、實習生也將車子團團圍住，一人顧一扇門，防止車內人士逃跑，肉身擋車畫面全被行經的車輛行車紀錄器拍下，網友見狀都擔心員警安危，直呼：「警察在斷腿區域」、「車子加速後退就危險了」，但也有不少人肯定警方認真執勤態度，眼尖發現運將已被請下車調查，只要控制住運將就免擔心。