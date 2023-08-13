女星泱泱（吳泱潾）與溫妮、阿部瑪利亞被封為「「木曜女神」」，而泱泱不僅有出眾外貌，陽光爽朗性格相當有觀眾緣，讓她還有「國民老婆」稱號。泱泱最近在社群罕見曬出熱舞影片，大動作下短上衣差點掀起來洩春光；網友看到泱泱動感的樣子，才想起她曾是啦啦隊員，難怪這麼有魅力。

泱泱在《木曜4超玩》中經常有令人驚喜的反應，獲得許多觀眾喜愛，而她自己也有經營YouTube頻道，除了每個禮拜定時更新影片，偶爾也會分享日常動態；不久前泱泱曬出一段19秒熱舞影片，在電梯裡嗨跳韓國女團LE SSERAFIM的歌曲，動作俐落又可愛吸睛。

泱泱熱舞引粉絲暴動。（影片／泱泱YouTube）

影片中穿著短上衣露出小蠻腰，在跳舞過程中，還因為把手舉起來的大動作，差點洩南半球春光，短時間就讓人看了臉紅心跳。底下湧入不少網友大讚跳舞的泱泱，「終於又開始跳舞了」、「不愧是前啦啦隊」、「泱泱要回歸啦啦隊嗎？我一定支持有妳的那隊」、「好喜歡泱泱，看妳跳舞好開心」。

其實泱泱在學生時期就是有名的展場Show Girl，精緻臉蛋加上曼妙身材還被譽為「小郭雪芙」，她在加入《木曜4超玩》之前，2014、2015年曾是中職樂天桃猿前身Lamigo專屬啦啦隊Lamigirls成員，後來因個人規劃離開啦啦隊。