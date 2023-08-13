潔妲蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）多年來受脫髮症困擾，乾脆將頭髮剃光。（資料照／美聯社）

還記得奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）嗎？他去年在頒獎典禮上，因為老婆潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）的光頭被調侃，當場氣得動手揍人，這一幕震驚世人，也讓他個人形象毀於一旦。如今一年半過去，潔妲蘋姬日前透過個人社群曬出新照，宣告自己的頭髮已經「長回來了」，讓不少粉絲大喊恭喜。

根據CNN、「商業內幕」網站報導，潔妲蘋姬7日在IG分享了兩張自拍照，第一張照片中，她的頭髮幾乎全禿；往右滑動照片，這張近照中則可看到她剪了一頭極短髮，銀白髮色與膚色形成強烈對比，十分亮麗有型。

潔妲蘋姬附上一段文字：「我的頭髮似乎正在努力長回來，還有一些難關要克服，不過就讓我們拭目以待。」

振奮人心的照片讓關心她的粉絲紛紛湧入留言，有網友表示「兩種樣子都漂亮」、「妳整個容光煥發」，更有不少網友直接刷一排愛心誇讚。

潔妲蘋姬在2018年就傳出掉髮問題，她透露一開始自己也「嚇壞了」，洗澡洗到一半手裡就出現一把頭髮，當下心想「天哪，我要禿頭了嗎？」據傳她因免疫系統問題導致脫髮症，後來索性將頭髮剃光，沒想到卻在2022年奧斯卡頒獎典禮後成為話題。

不過潔妲蘋姬並未說明用了什麼方法讓頭髮長回來，過去她曾在IG透露自己正在接受類固醇治療，但隨後卻刪除貼文。根據美國國家斑禿基金會（National Alopecia Areata Foundation），治療脫髮症最常見的方法，是在皮膚上注射皮質類固醇（corticosteroid）。不過報導也指出，這種方式雖可幫助新髮生長，卻無法防止杜絕脫髮問題，而醫學界目前尚未找出治療脫髮症的有效方式。