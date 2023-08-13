大里振坤宮與立委何欣純13日在振坤宮幸福廣場，合辦清涼一夏的市集親子活動，大人小孩在廟口玩水球大戰、拿起水槍互相噴水，歡笑聲此起彼落。（何欣純提供／馮惠宜台中傳真）

真是神仙也瘋狂了！大里振坤宮今（13日）化身為水世界樂園，在廟前幸福廣場，搭起戲水池，小朋友肆無忌憚在廟口玩水球大戰、拿起水槍互相噴水，驚叫聲、歡笑聲此起彼落。

大里振坤宮與立委何欣純13日在振坤宮幸福廣場，合辦清涼一夏的市集親子活動，現場佈置為戲水遊樂場，除了發送水槍外、水池裏還倒入千顆水球，吸引近千民眾到場同樂。

大里振坤宮主委楊寶義表示，振坤宮是大里區信仰中心，為讓大里區大小朋友們在炎炎夏日有一個消暑的好去處，特別將熟悉的宮廟廣場，佈置為戲水遊樂場，除了發送水槍外、水池裏還倒入千顆水球，多樣樂趣豐富活動，兼顧消暑和玩樂的熱鬧氛圍。

大里區仁德里林志忠里長及仁化里陳宗興里長共同表示，近日酷暑難耐，出現35度以上的高溫，氣象局公布的數據資料中部地區也亮起橙色燈號，夏季玩水成了民眾的消暑首選。

立委何欣純表示，現場還準備大人小孩都愛的夾娃娃機，親子互動趣味十足，活動讓大家都high翻天，不只大里民眾參加，就連太平、霧峰都有好多人來共襄盛舉，看到大手拉小手，在活動狂歡中雖然全身濕透，還直呼痛快、不虛此行，讓她也感受到幸福滿滿的正能量。