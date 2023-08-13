想降低膽固醇，除了培養良好生活習慣外，飲食也很關鍵。親子防癌營養師陳冠蓉表示，挑對食物對降低血膽固醇有很大幫助，並分享10大飲食原則以供參考，像是注意烹調用油、多吃堅果等。其中，她提到適量飲用無糖綠茶、豆漿，都有降低膽固醇的功效。

陳冠蓉在YouTube「健康醫起聊」頻道中表示，影響血中膽固醇的原因有很多，而挑對食物確實對降低血膽固醇有很大幫助，只是會影響膽固醇的，不僅有高膽固醇食物，食物中的飽和脂肪酸、反式脂肪更是造成血膽固醇增加的兇手。因此，想降低膽固醇，她建議可參考以下10大原則，來調整平常的飲食習慣：

1、少吃油炸勾芡：如炸物、酸辣湯、玉米濃湯、滷肉飯或三層肉、豬皮、雞皮等食物。

2、注意烹調用油：多選芥花油、橄欖油、苦茶油等好油脂；避免豬油、牛油、肥肉、椰子油、棕櫚油、奶油。

3、少吃加工物：如糕餅、西點、零食、洋芋片等加工食品，因為反式脂肪酸含量特別高。

4、少吃內臟類食物：如豬腦、豬肝等食物。

5、1天吃1顆全蛋：每天吃1顆蛋就好，但是蛋白不受限。

6、少吃紅肉：多吃Omega-3脂肪酸豐富的魚類，如秋刀魚、鯖魚、鮭魚。

7、多吃膳食纖維豐富的食物：如豆類、全榖雜糧根莖類、蔬菜水果。這些食物本身的水溶性纖維含量很高，可幫助代謝膽固醇。

8、多吃堅果：建議1天吃3茶匙的量即可，也很適合當作上班族下午茶，像是核桃、杏仁、腰果、開心果、南果子等，皆富含單元不飽和脂肪酸，對心血管有很好的保護作用。

9、適量飲用無糖綠茶：動物與人體的研究都發現，兒茶素能有效降低三酸甘油脂和膽固醇。

10、適量飲用無糖豆漿：纖維質與大豆卵磷脂都有降低膽固醇的功效。