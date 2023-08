台灣福智僧團在加拿大愛德華王子島大舉收購土地,規模約1/4個台北市大,當地居民批評福智鑽法律漏洞完成土地交易,該省政府將調查土地所有權情況。對此,加拿大福智發言人說,信徒買地都是自發行為。

福智僧團2008年在愛德華王子島成立大覺佛學院(Greate Enlightment Buddhist Institute Society, ,GEBIS),之後不斷在當地購買土地,興建大型道場和多所佛學院。

加拿大「環球郵報」(Globe and Mail)的調查報導指出,一個名為「保護愛德華王子島聯盟」(Coalition for the Protection of P.E.I. Lands)的公民組織估計,福智和有關聯的人員已經在當地購買超過1萬7000英畝的土地,控制了所在地區國王縣(King County) 4%的土地,而國王縣約占愛德華王子島面積的1/4。

1萬7000英畝等於68.85平方公里,也就是福智在愛德華王子島買了將近1/4個台北市(面積271.8平方公里)大的土地。

目前福智在當地已建5個佛學院校區,成千上百名學生和僧侶尼姑不斷進入該校區學習佛法,這對當地生活和文化帶來衝擊。

愛德華王子島人口僅17.6萬人,是加拿大面積最小的省份,僅5660平方公里,島上多是家庭農場。

為了保護土地,愛德華王子島省於1980年代公布「土地保護法」,企業最多僅能買3000英畝的土地,個人最多買1000英畝,非居民每人只能買5英畝。

該省居民抱怨,福智相關人士利用立法中的漏洞,透過公司和信徒個人網絡分割交易,掠奪土地。

「環球郵報」分析涉及福智的數百份土地所有權文件,發現大部分土地都是用信徒個人名義擁有,一些信徒擔任福智旗下不同機構的負責人,其機構業務和土地關係又出現重疊現象;加上福智不公布詳細成員名單,很難真實瞭解福智掌握的土地面積。

當地居民稱,福智不斷購入房產土地,已經導致農村社區的房地產價格上漲,而且許多房產至今仍處於閒置狀態,這加劇當地的住房危機。福智則表示,在愛德華王子島購買土地完全合法。

加拿大福智發言人凱利(Eli Kelly)是極少數出生於該省的僧侶,他接受採訪談到土地爭議時說,信徒買地都是自發性行為,並稱「如果我們是天主教徒,就沒有人會質疑我們。歷史上任何來到愛德華王子島的新團體都經歷過同樣的事情」。

「環球郵報」提到,福智不僅是宗教團體,它還經營許多生意,擁有珠寶、電子、有機農業、翻譯和出口部門,還有許多附屬基金會、空殼公司和捐助者的財務饋贈等網絡,密密麻麻交織在一起。

報導稱,福智的網絡複雜,由一小群高級成員經營,佛教學校只是其中的一部分。

報導也提到,福智目前由一名被信徒稱為真如老師的女子所領導,真如出生於中國,多數時間居住於加拿大。

根據福智說法,真如擁有最終土地決策權,但真如拒絕受訪。

加拿大稅務局文件和愛德華王子島省府土地銷售紀錄顯示,從海外來的捐款以及台灣和中國的福智企業運營資金,有高達數億加幣已流入加拿大。

「環球郵報」訪問曾在福智內部擔任董事的一些人,他們指控福智對捐助資金管理不善;還有文件顯示,海外捐款資金曾匯入福智管理核心人物的私人帳戶。福智駁斥相關批評。

2008年福智在愛德華王子島落腳時,被該省政界人士捧為上賓,認為福智帶來龐大資金,可為當地發展做出貢獻。

曾經在國王縣布魯德內爾(Brudenell)社區擔任市長的柯芬(Peggy Coffin) 坦言,一開始農民很高興能從佛教徒那裡得到豐厚資金而輕鬆退休,「但他們(福智)只是不斷吞噬越來越多的農田,我們並不知道他們一開始就有一個計劃」。

愛德華王子島省長金恩(Dennis King)表示,他正在調查島上的土地所有權問題,堅稱不會將農田交給開發商。(編輯:周永捷)1120813