日本氣象廳主任預報官立原秀一今天示警，可能在8月15日登陸日本的今年第7號颱風蘭恩速度緩慢，影響東海及近畿地方時間將拉長，「總雨量可能超過往年8月一整個月的雨量」。

日本氣象廳觀測，蘭恩今天下午3時位於日本八丈島南方約320公里海面上，正以每小時15公里速度朝西北行進，目前中心氣壓965百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

日本放送協會（NHK）及日本經濟新聞報導，立原說，蘭恩將伴隨猛烈風勢持續北上，預料8月15日可能接近紀伊半島等近畿地方到東海地方並登陸。

他說，由於蘭恩為當地帶來的總雨量可能超過往年8月一整個月，西日本與東日本都要嚴防土石災害、低窪地區淹水、河川氾濫及暴風等可能災情。

蘭恩接近日本正值傳統節日「盂蘭盆節」，立原說，這段期間四處移動的人很多，也是許多民眾前往海邊或山上從事休閒活動的時期，呼籲大家提高防颱危機意識，留意最新颱風資訊。

蘭恩8月15日如果登陸，將是日本連續兩年有颱風在盂蘭盆節連假期間登陸。

根據目前預測，截至8月15日中午止的24小時累積雨量多的地區，東海地方約在300到500毫米間、關東甲信及近畿地方約在200到300毫米間。

為對可能出現的強風暴雨預做部署，JR東海公司今天表示，8月15日有可能對往來東京與大阪的東海道新幹線，實施全線或區間預防性停駛。至於往來大阪到博多的山陽新幹線，JR西日本公司表示，8月15日可能在新大阪站到岡山站區間實施預防性停駛。

颱風來襲也衝擊旅宿觀光業者。三重縣熊野市一間飯店今天起的訂房陸續遭房客取消；千葉縣南房總市一間飯店，從今天到8月15日已有超過150組房客取消訂房。

位於橫濱的八景島海島樂園已取消8月11日到14日的煙火秀；位於和歌山縣白濱町的「冒險大世界」（ADVENTURE WORLD）雖然照常開園，但也不排除視颱風動向閉園。

營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司（Oriental Land），截至8月12日止尚無閉園計畫。（