桃園市平鎮警分局為了宣導防詐觀念，趁著舉辦「2023世界客家博覽會」機會，分局長吳明彥帶領同仁前往乙未保台紀念公園對觀展民眾宣導反詐，希望透過強力的宣導，讓民眾對於詐騙手法有所辨識而免於遭詐的風險。

吳明彥表示，近年來詐騙案件層出不窮，常見的詐騙手法分別為「假網路購物」、「投資詐欺」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」且受害對象涵蓋所有年齡層，其中又以「投資詐欺」為最多。

桃園舉辦世客博，平鎮警分局長吳明彥率隊宣導民眾反詐騙。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

為了讓更多民眾了解詐騙集團的犯罪手法，平鎮警方特別趁著「2023世界客家博覽會」機會，由分局長吳明彥親自帶領分局宣導團，前往乙未保台紀念公園對觀展的市民朋友進行識詐宣導，希望用強力宣導的方式，讓民眾能更進一步的認識詐騙集團慣用伎倆，也請晚輩要多多跟長輩宣導，避免受騙上當。

除此之外，也請民眾務必提高警惕，接獲可疑訊息應即時撥打反詐騙專線165或報案電話110諮詢，也不要輕信陌生人的話，更不要隨意洩漏個人信息。同時，民眾也應該增強自我保護意識，學習防範詐騙的方法和技巧，避免成為下一個受害者。