大陸文旅部10日宣布新一波開放團客出國旅遊地，包括日本、南韓等共78個國家。其中日本是時隔3年半才等到禁令解除，而南韓更是苦等了6年5個月才迎來中國大陸重新開放團客。據韓媒報導，南韓業界除了加緊開發專門針對陸客的旅遊商品，還瞄準不久之後將登場的大陸「十一」長假準備大打宣傳戰。

為了回應南韓部署薩德系統，中國在2017年3月暫停發放中國遊客赴南韓團體簽證。6年來，陸客團赴韓受限，加上新冠疫情衝擊，南韓旅遊業遭受重創，中低價飯店大量關門。據南韓《朝鮮日報》報導，2016年訪韓的陸客為807萬人，2017年就因薩德事件腰斬至417萬人，而今年上半年則為55萬人。

《朝鮮日報》引述南韓央行消息報導，如果有100萬陸客前往南韓，南韓GDP預估有望增加0.08個百分點，而一旦能恢復到薩德事件之前的水平，GDP上漲幅度估約0.6%。

為了迎接時隔6年多回歸的「大主顧」，各方摩拳擦掌。樂天免稅店將設置從團體巴士停車場前往免稅店賣場的專用電梯，現代百貨商店免稅店則是推出中國團客專用服務台與VIP專用服務台，中文員工人數也由4名倍增至8名。

據韓聯社報導，樂天觀光開發公司計畫在濟州天城渡假村新聘400名員工，而渡假村內的君悅飯店所有餐廳都增設可用中文點餐的系統，部分店面甚至把營業時間延長到午夜0時，好讓陸客可以盡情享受夜晚時光。