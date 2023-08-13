全聯MANDARINA DUCK隨身零錢包，20枚印花貼紙＋429元起可換購，原價2580元。（全聯提供）

全聯MANDARINA DUCK托特購物袋，20枚印花貼紙＋799元起可換購，原價4400元。（全聯提供）

全聯、大潤發即日起至10月5日，推出義大利精品MANDARINA DUCK印花活動，主推環保精品包，打造永續時尚。（吳奕萱攝）

全聯MANDARINA DUCK輕便側背包，20枚印花貼紙＋799元起可換購，原價4680元。（全聯提供）

全聯MANDARINA DUCK經典硬殼登機箱，30枚印花貼紙＋2999元起可換購，原價1萬8800元。（全聯提供）

全聯MANDARINA DUCK經典畫家包，30枚印花貼紙＋1899元起可換購，原價1萬800元。（全聯提供）

全聯MANDARINA DUCK旅行收納袋組，20枚印花貼紙＋399元起可換購，原價2480元。（全聯提供）

全聯MANDARINA DUCK晴雨兩用傘，20枚印花貼紙＋399元起可換購，原價1980元。（全聯提供）

全聯MANDARINA DUCK多用途背包，20枚印花貼紙＋949元起可換購，原價7800元。（全聯提供）

全聯自2015年起推出全店印花換購活動，每檔都引起市場討論，此檔更倡導環境永續理念，攜手義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」，獨家引進10款以海廢料製成的時尚包款、購物袋、晴雨傘及登機行李箱等，該牌因支持環保、外型時尚，在歐美及韓國都相當受歡迎，其中硬殼登機箱原價1萬8800元，現在在全聯以30枚印花貼紙＋2999元起便可換購。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，過往印花換購都以餐廚用具較多，發現主力的婆媽客層，對環保議題愈來愈關注，像是如何延長食物保存期限、減少剩食的浪費，這些生活智慧、節能相關的話題在主力客群間蒸蒸日上，而國際上像義大利、澳洲、荷蘭等多國，也都逐漸增加循環永續類型的印花活動，故全聯此檔攜手義大利精品「MANDARINA DUCK」，共引進60萬件時尚商品，皆以海廢料製成，該品牌在全世界35個國家都有專櫃，過去也曾進駐台灣，也有韓星代言過，在韓國相當知名，為全聯印花活動打造「新玩法」、「新意義」、「新高度」，讓消費者耳目一新，並貼近全聯ESG的目標。

1977年來自義大利的MANDARINA DUCK，以男、女包款、行李箱為主打商品，以多元的色彩運用、多樣化的材質，登上當時皮革市場的話題王，展現創造力和多用途性，品牌這檔特別與全聯合作ECODUCK系列，以義大利設計，搭配精品級再生尼龍為特色，訴求「循環再造，永續時尚」，商品皆使用海中回收漁網，與尼龍繩製成的再生尼龍與聚酯纖維製作，部分商品榮獲德國萊因TUV綠色標章認證，中性設計男女皆宜，讓消費者輕鬆就能換到精品級的環保時尚包款。

全聯表示，從2015年推出印花活動以來，目前已推出15檔活動，累計已換購出超過1300萬件商品，相當於每兩個台灣人就有1人換購過全聯商品，在行銷策略上也不斷推陳出新，過去7年引進全球一線廚具精品品牌，並以超值的價格回饋消費者，而今年以循環永續為主軸，讓通路成為促進環境事業的推動者。

MANDARINA DUCK獨家印花集點換購，即日起至10月5日在全聯與大潤發登場，共推出10款商品，可用20枚、30枚、50枚、70枚印花，加價249元至2999元，或用3000福利點、300發幣0元換購方式輕鬆入手。全聯統計，目前以晴雨傘、側背包熱度最佳，已換出3成左右。

其中全聯特別推薦「托特購物袋」，採用回收漁網再造之尼龍與滌綸布製成，適合放10吋平板，加購價549元起；「多用途背包」擁有防潑水處理，防刮防塵，保護夾層可容納15吋筆電，背部還有拉桿箱固定套袋；旅行必備則有「拉桿登機箱」及「經典硬殼登機箱」，時髦兼具愛地球。

另一方面，此檔活動的印花貼紙也有新玩法，全聯特別與AWORLD合作，也是聯合國指定做為ActNow即刻行動的數位平台，活動分為個人環保積分、團體環保積分，完成登錄就有機會抽中捷安特親子電動腳踏車，或成為支持淨海計畫的一員。

個人環保積分部分，只要打開PX PAY相機，掃描印花背後的QR CODE序號，即能獲得1積分，可抽市價4萬2800元的捷安特親子電動腳踏車；團體環保積分則能響應淨海計畫，同樣打開PX PAY相機掃描印花QR CODE序號，積分成功後，AWORLD數位平台將統計台灣區團體累計積分，只要累積達500萬分，全聯與大潤發將呼應聯合國即刻行動淨海計畫，將有專屬團隊到台灣周邊指定海域淨海1次。