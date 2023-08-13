許多人都追求高薪工作，不過工作福利、獎金等也是許多人考量工作的一項重點。一位女子近日表示，她的月薪高達7萬元，雖然工作內容沒有特別繁重，不過每周都要加班、下班隨時待命、休假不固定，還沒有三節、年終等，讓她好奇是否該繼續留下來，貼文曝光後，許多人紛紛勸她趕快逃，因為該份工作根本沒有生活品質。

原PO在Dcard以「月薪7萬，願意放棄生活嗎？」為題發文指出，她的月薪高達7萬元，不過沒有三節禮金、年終獎金，每周固定加班2、3次，下班要隨時回覆工作訊息，休假須配合公司且要看老闆臉色，可能工作10天才休1天，沒辦法陪家人、重要節日也無法安排自己的生活，「大家會願意做嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「不願意，沒有生活品質」、「我寧可3萬5，見紅休，下班無壓力」、「無三節和年終，這樣年薪也才80萬，不值得，剛看了一下居然還不是周休二日？垃圾工作」、「才7萬就要放棄生活」、「月薪4萬準時下班，回家就是放鬆打遊戲，舒舒服服窩在沙發跟床上，多3萬是可以幹嘛？一個月給你存4萬，20年也才960萬，最多確定買的起轎車，妳得忍受這種XX生活20年欸，神經」。

不過也有人認為，就算犧牲部分生活品質，該公司的給薪條件仍相當不錯，「很多工作跟你一樣沒有生活品質，而且薪水還只有一半」、「我願意，我可以待個3年，把錢存起來再跳到其他地方，南部很多天天加班，超級忙碌，做一堆雜事，老闆主管同事都很爛，也才法定底薪…」、「願意，反正先想辦法存一桶金再說…」。