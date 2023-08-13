宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德一起回顧今年精彩內容，並啟動Next按鈕相約「2024宜蘭童玩見」。（吳佩蓉攝）

由宜蘭縣長林姿妙抽出最大獎汽車得主。（吳佩蓉攝）

菲律賓、馬來西亞、墨西哥等國外民俗團隊分別帶來一段精華片段。（吳佩蓉攝）

2023宜蘭國際童玩藝術節「童玩原宇宙」今（13日）舉辦閉幕典禮，由台灣專業馬戲團隊帶來馬戲派對等特技演出做開場，菲律賓、馬來西亞等國外民俗團隊分別帶來一段精華片段，隨後所有團隊合奏宜蘭民謠「丢丢銅」，最後與縣長林姿妙、議長張勝德一起回顧今年精彩內容，並啟動Next按鈕相約「2024宜蘭童玩見」。

宜蘭童玩節自1996年開辦至今，已邁入第28年、2屆，自7月1日到8月13日為期44天，共邀請到11 個國家、17個國外民俗團隊，齊聚冬山河親水公園交流演出；總入園人數約45萬人次，突破去年的41萬人次，讓世界看見宜蘭並帶動宜蘭縣的觀光及週邊經濟效益。

童玩節今閉幕 國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」說再見

今由太空人與林姿妙、張勝德、神父秘克琳、國外團隊與現場民眾，一同回顧今年「童玩原守宙」四大主軸「遊戲」、「演出」、「展覽」「交流」精彩內容，大家依依不捨結束2023「童玩原宇宙」的旅程，並相約「2024 宜蘭童玩節見」。

閉幕典禮同時公開抽出購票遊童玩得獎名單，抽出總價超過百萬元的獎品，包括KIA 汽車 1台、GOGOR0 機車 1台、iPhone2 台、iPad2 台、飯店住宿券、電視等獎項，其中汽車得主為存根聯號020186台中市大甲區的曾小姐。所有中獎名單將公告在童玩節臉書及官網，請得獎者出示存根聯及證件領取各獎項。

張勝德表示，一個活動要成功需要很多的條件，第一個來自於全國的鄉親到宜蘭參加童玩節，讓我們盛會更加活潑，雖然活動期間遇到2個颱風，但成績也非常亮眼，突破45萬人次以上，感謝縣府各局處團隊，因為有他們童玩節才能辦的盡善盡美，相信以今年的經驗繼續舉辦，明年會更好。

林姿妙表示，感謝大家的參與，為童玩節增加許多光彩、帶動觀光美食，及縣府團隊同仁很用心的邀請國外團隊推動文化交流；尤其宜蘭四季都適合遊玩，春天有綠色博覽會、夏天有童玩節、秋天有媽祖文化節及冬天礁溪溫泉季，讓遊客感受到宜蘭人打拚認真的精神，期待2024年童玩節再相會。