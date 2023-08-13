陳其邁投遞履歷面試成功，獲滅火器樂團錄取得到一日團員offer。（洪靖宜攝）

高雄市政府青年局今日於高流舉辦「2023高速青春—音樂展演x產業交流會」活動，今年首度將音樂展演結合產業交流會，集結超過10間音樂產業廠商，以市集設攤的形式宣傳業務內容，讓學生能更了解音樂產業和就業市場的機會。

高速青春活動於13日下午在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸「後台Backstage Live」盛大登場，由滅火器、無菌室樂團、SAVAGE.M馬克 x FRaNKIE阿法擔綱音樂展演嘉賓，演出期間穿插由網友投票選出的學生樂團「聽聽就好」與「夏璐璐」登台帶來原創音樂作品。

除此之外，今年集結超過10間音樂產業廠商舉辦交流會，以市集設攤的形式宣傳業務內容，增加年輕學子與音樂產業實際接觸及了解就業市場的機會，現場還舉辦模擬面試。

高雄市長陳其邁也現身力挺，並化身rocker現場投遞履歷，由滅火器團員擔任面試官，順利錄取獲一日團員資格，他也鼓勵年輕學子，不見得唱歌才能玩樂團，具備統籌或專案規畫能力，甚至財務管理專業都能透入樂團工作，因此希望喜愛音樂的年輕學子能提早接觸該產業，向現場前輩請益，

高市府青年局從2021年辦理「青年創新音樂發展培育計畫」，每年培訓250名學員，從培力訓練、音樂製作訓練，再到音樂展演及產業交流會，整合相關知識和資源，去年就有成功推出樂團「宇宙資料庫」已發行線上EP，未來會繼續培力更多優秀人才。