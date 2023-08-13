攝影師為米津玄師打造的虛擬空間，也頗有米津玄師創作時的影子。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

Loewe創意總監盛讚米津玄師擁有曖昧低調的質感，與Loewe設計風格十分神似。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

小小方寸的空間，卻創作出無數感人的作品，米津玄師與Loewe在某方面來說，擁有高度契合性。（Loewe提供／黃唯淯台北傳真）

被譽為日本音樂才子第一人的米津玄師，出道過程堪稱比擬電影情節，從署名Hachi在VOCALOID上發表的自製音樂爆紅，到以一首《地球儀》唱哭動畫大師宮崎駿，他對音樂的熱誠與熱情無人能及，也因為患有高功能自閉症，讓他一路走來的人生充滿各種顛沛流離，也讓他的眼神與肢體動作中充滿各種無限性。而日前Loewe宣佈攜手米津玄師拍攝2023秋冬男裝廣告時，法國攝影師Arnaud Lajeunie就成功以鏡頭，捕捉到米津玄師其獨特的人生哲學與中心思想。

而在最新釋出的秋冬廣告中，攝影師以米津玄師形象佈置出虛擬的創作空間，可以看到窄小的房間，僅放著調音設備、書籍、公仔、螢幕等等，象徵他的創作空間雖小，但產出的作品能量卻是無限巨大。而他穿上最新Loewe秋冬作品，包括金屬天使翼鉚釘飾上衣，也象徵出他在這空間中的話語權。而對創意總監Jonathan Anderson和米津玄師而言，契合的氣質與相近的創作理念，更是促成雙方合作的最大主因。