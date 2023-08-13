陳華到馬來西亞清真寺拍照留念。（鮪魚肚影音提供）

陳華到馬來西亞雙子星拍照留念。（鮪魚肚影音提供）

陳華受邀到馬來西亞開唱。（鮪魚肚影音提供）

「漂亮寶貝」陳華推出首張個人專輯《華與浪漫》，繼日前受邀到吉隆坡《最好的我們》演唱會擔任開場嘉賓，最近二度飛往新加坡做宣傳，對於這趟星馬行，陳華認為最大的突破是，終於接受「榴槤愛好者」老闆嚴爵夫妻的鼓勵，嚐到人生第一口的榴槤，本來絕不敢吃榴槤的她，被問到箇中滋味，她說：「嗯…可能需要再吃個2、3次讓我愛上它…，聽說要吃到第三次，就會『榴槤忘返』，沒錯！」

陳華因與7億神曲《阿拉斯加海灣》原唱者大馬創作歌手菲道爾合唱一曲《月亮失約了》，而在馬來西亞首開知名度，並憑藉夯曲《想和你看五月的晚霞》更上層樓，因此讓她受邀飛吉隆坡參加當地電視台八度空間（8tv）的首席節目《最好的我們》所舉辦的大型演唱會，現場有許多她很欣賞的前輩，像戴佩妮（Penny）、光良、方泂鑌、李佳薇等，「我的內心真的非常忐忑，一顆心撲通撲通跳！」陳華特別崇拜戴佩妮，「Penny姐本人的現場演出真的是太有魅力了，很像是一個小精靈，非常自由～我覺得她演出的渲染力真的是200分！」

陳華自稱像個小粉絲過去跟喜愛的前輩打招呼、送專輯，Penny和阿鑌都有跟她說，覺得她的新歌很好聽，讓陳華聽了臉紅心跳，形容差點沒有飛上天！但她也沒忘記把握機會和戴佩妮合照，直讚：「姐的臉實在是太小、太漂亮了！」

此外，陳華這趟也在馬來西亞舉辦了人生首次的粉絲見面會，最讓她印象深刻的是，「有個環節是幸運粉絲們可以拿麥對我說些內心話，聽到他們看著我一路以來的成長、陪著我到今天，讓我聽了當下很鼻酸，真的特別感謝粉絲們一路以來的陪伴。」被問到自己的男粉多？還是女粉多？陳華表示：「不管男粉女粉都是我的心頭肉。」但總體來看還是女粉較多，「我個性比較像男孩子，大辣辣地比較帥樣吧，就是『可甜可鹽』嘛～嘻！」

而此行她也不忘觀光，陳華說印象最深刻的是大馬粉紅色清真寺，雖然開車過去滿久的，但驚喜除了清真寺，旁邊的建築物也一些都是很粉紅色的，讓她不由得驚呼：「卡哇伊～」她也喜歡吃當地的炒麵，「它的口味很重，其實星馬的食物整體來說都算重口味一點，跟我平時的口味很合。」陳華將於8／19（六）在高雄後台BackStage Live舉辦《陳華Hua Chen 2023高雄演唱會-女孩子就是要被捧在手心》。