桃園市武陵高中13師生在8字環島外，加碼挑戰單攻玉山，雖然遇到2個颱風接力攪局，仍突破困難成功登頂。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市武陵高中13師生在8字環島外，加碼挑戰單攻玉山，雖然遇到2個颱風接力攪局，仍突破困難成功登頂。（校方提供／蔡依珍桃園傳真）

武陵高中8字環島隊邁入第15屆，特別加碼單攻玉山，豈料接連2個颱風攪局，南投力行道路柔腸寸斷，但13師生仍未放棄，持續挑戰，讓公路總局信義工務段長廖志彬也大讚：「武陵車隊是這裡的新故事！」10日在高唱校歌中成功登頂，一行人持續單車環島，預計17日返校。

武陵高中10名高一生，8月4日起在老師姜昌明、教官傅大中、學長李翰文帶領下，以雙輪展開最艱困的「8字環島」，一行人沒有保母車支援，所有鍋碗瓢盆、帳篷、睡袋等全都「自己載」，為了紀念武陵環島第15年，還加碼挑戰單攻玉山。

豈料出發後接連遇到杜蘇芮、卡努颱風攪局，南投力行道路柔腸寸斷，不得不大改線，但大家有志一同，執意挑戰單攻玉山，為車隊確保管制狀況的信義工務段長廖志彬見狀，直讚武陵車隊擁有令人佩服的勇氣，是新中橫的新故事。

一行人也複刻百年前高校生登山裝備金剛杖，帶著上山，順利在10日登頂成功。花守澤分享，一路都是爛泥巴、峭壁和碎石坡，下山時還遇到大雨，地勢更加險峻，汗水和雨水讓他全身濕透，體溫迅速降低，體力也逐漸不支，最後是憑藉著意志力和團隊精神才能成功單攻玉山。

「大雨，無法澆熄我們的熱情！冷風，無法吹散我們團結的心！」張丞佑坦言好幾度想放棄，但看到身旁夥伴仍然努力不懈，自己好像又有一些動力往前邁進，很開心成功登頂。李翰文也說，單攻玉山不僅挑戰自己的體力，更是場磨練心靈的試煉。過程中扭到腳的黃傳喻也說，挑戰的不是玉山，挑戰的是自己。呂學儀認為單攻是考驗體力和毅力，團隊精神是撐下去的動力。

楊碩恩則認為，原本覺得攻頂是最大的挑戰，但沒想到真正困難的是下山，感謝有這次爬玉山的機會。劉祐丞則讚嘆台灣最頂端的美，親身體驗到台灣作家陳列筆下的「史前地球」。蔡閎宇也說，從夜色到日出，再從晴空萬里到煙霧繚繞，上山的美景可說是美不勝收。凌秉堃感動看到真正的玉山。

張育維則讚，唯有親身腳踏實地、一步一腳印在不經意間流露出的美，在每個石頭的狹縫中，路旁蓊鬱的植株中，甚至近在咫尺的懸崖邊，那美無法言喻，且都留下一個名為青春的足跡。