烏克蘭反攻作戰已經2個月，損失比預期大，而進展相當有限，目前仍然在尋找突破點。為何接受北約訓練的烏克蘭生力軍沒能突破困境? 一份報告稱，北約教官不了解戰爭類型，他們也沒面對過俄羅斯軍隊，更多的戰場經驗是反恐作戰，這與俄烏戰爭有蠻明顯的差距。

據媒體平台openDemocracy報導，西方訓練往往受到限制，因為北約教官從未經歷過像是俄羅斯入侵烏克蘭這樣的戰爭。

綽號「荷蘭人」(Dutchman)的烏克蘭第41機械化旅的高級情報士官表示：「我不想對我們的盟友(北約教官)說任何負面的話，但他們真的不太了解我們的處境。以及我們該如何戰鬥。」

報導稱，約有63,000名烏克蘭士兵，在西方接受了訓練，其中大部分是在英國和德國。

一位英國消息人士稱，烏克蘭士兵的受訓時間匆促，是為期 35 天的「訓練班」，僅能完成一些基礎訓練。英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）的陸戰專家雷諾茲(Nick Reynolds)表示，西方提供的訓練更安全，但是這也意味著，與實際戰爭有相當大的差距。

他說：「我們在訓練場上有很多安全法規，但是這意味著他們在上戰場時，心理準備有所不足，因為戰場與訓練環境差距太大。」

「荷蘭人」表示，雖然北約的訓練對於射擊和學習使用裝備方面很有用，但北約沒辦法提供有效的戰術。因為西方軍隊近年來一直專注於打擊中東的叛亂分子，而不是爭奪領土的作戰。

烏克蘭第41旅的成員表示，北約教官經常引用他們在中東衝突的例子，很多課程是「如何在社區中識別無害的當地人，或是可疑的叛亂分子」，但是這課程顯然與我們的作戰無關。

「荷蘭人」說，西方教官他們有城市戰、城鎮、街道作戰的經驗，但是在烏克蘭，特別是目前戰況，大部分的戰鬥是在開闊地進行的。

「我們需要瞭解的是如何爭奪戰壕、進入戰壕，清理戰壕，如何有效地投擲手榴彈，如何不被誘殺裝置傷害，敵人(俄軍)投擲的手榴彈是什麼威力，這才是我們想知道的。」

另一個限制是，北約健康和安全法規總是要求，部隊在進入更高級的作戰訓練前，要先完成基礎體能標準。「但是我們時間有限，許多烏克蘭士兵往往達不到。」

「從法律、安全監管的角度來看是對的，但是這限制我們的部隊訓練的進度，我認為政策必須適當的做出改變，否則我們無法進行烏克蘭需要的軍隊訓練。」