「微風女神」郭源元日前在藝人大牙(周宜霈)跳出來指控黑人陳建州對她的性騷舉動後，也在社群上發聲，除了揭露對方「伸狼爪」行為，也吐露原因是「不讓大牙一個人」。事隔多日，郭源元維持過往習慣，時不時在社群上曬出生活近況照，並吐露心聲。

郭源元聲援大牙後，也保持著在社群上分享生活大小事及心情隨筆的習慣，更新社群動態。近日，她便在社群上曬出多張在海上乘著遊艇遊玩的美照，只見畫面中，她身穿泳裝、戴著墨鏡及帽子，在陽光、海水等美景的襯托下，擺出各種姿勢，展現令人著迷的自信美。

此外，郭源元也在貼文中吐露近期的心情，寫下：「敬畏著將煩惱拋向大海，才發覺與其說是『拋』，更像是整個人被大海『真空』。」透露這就有如大自然的魔法般，「宇宙號載著一群美人兒，讓大海溫柔地搖晃將我們淨空。很棒的人駕著很棒的宇宙號，很棒的宇宙號載著一群很棒的人。」字句間看似十分享受這段夏日旅遊的時光。

貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來朝聖，還有不少人留言寫下：「快樂阿源很快樂，希望阿源的快樂一直持續著」、「適合住在船上的女子」、「人生最美好的就是活成自己想要的樣子」、「阿源吶，妳就是那好美麗又給予好多愛的溫暖存在呀！」

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