新北市三芝區睽違7年的行動監理暨機車考照於12日再度啟動，而且就在三芝新庄子水口民主公王宮廟前，現場還有廟方準備的平安符，保佑行車平安。首場考試共計有三芝區和石門區計有95人報名，87人應試，最後共48人順利考取駕照。

因2016年考照新制頒布，原三芝區公所前畫設的練習場不符規定，也使行動監理暨機車考照活動中斷多年，讓許多民眾為了去考駕照，只能舟車勞頓往來各地的監理所，後來在地方民代及里長與蘆洲監理站積極促成下，經三芝新庄子水口民主公王宮廟管理委員會議同意通過，無償提供廟前廣場作為新設機車考照練習場，區公所也成功向監理站爭取現場考照。

蘆洲監理站表示，此次前進三芝區民主公王宮辦理機車考照、宣導駕訓班考照補助、高齡換照、交通安全宣導、微電車掛牌及宣導等業務，並將行動監理車開進社區；本次服務機車考照87人，核發駕照48人，讓偏鄉石門及三芝區民眾免於長途奔波於30公里外之監理站應考，提供該地區民眾更便利的監理服務。

值得一提的是，廟方也貼心為應考的民眾準備神明加持的平安符，希望能夠保佑大家行車平安，此外還設置木質許願卡販賣機，民眾可許下心願並書寫在卡上，掛在許願牆上祈福；也可投幣購買魚飼料，來投餵平安龜和環繞寺廟小溪中的魚兒，藉此緩解考試緊張的壓力。

三芝區長賴小萍表示，感謝水口民主公王宮廟無償提供場地，為大眾奉獻心力，不僅解決民眾沒有安全妥適練習場地的窘境，蘆洲監理站配合辦理巡迴考照服務，可以說是機車族的一大福音。為了嘉惠更多鄉親，未來也將爭取寒假考照場次，讓民眾可以原地考照，省去跨區考照所耗費的時間與精力，進而全力練習，提昇駕駛技術，增加考照通過率。