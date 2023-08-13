桃園市昨天晚間接獲台南市衛生局轉介1例本土登革熱高風險病例，該名男子家住台南，因工作北上住在桃園宿舍中，日前開始發生發燒、肌肉痠痛等症狀，經快篩呈陽性反應。市長張善政表示，將啟動跨局處應變小組，明天也將召開登革熱防治跨局處會議。

衛生局指出，該個案為45歲本國籍男性，該男子家住台南，因公司指派北上工作，住在桃園宿舍，於7月29日至7月31日返回台南，本月1日至10日住在桃園區宿舍，11日再次返回台南，5日至12日出現發燒、肌肉痠痛症狀，到診所就醫作NS1快篩呈現陽性。

衛生局表示，接獲通報後已立即疫調，今與環保局、桃園區公所及里長共動員50人，針對個案居住地半徑50公尺內約200戶孳生源清除噴藥及擴大100公尺社區環境孳清、消毒、衛教，同時進行桃園同住者6人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。

衛生局說，因應國內外登革熱疫情嚴峻且國內疫情持續升溫，桃園市將積極防治登革熱，包括跨局處教育訓練及人力、防疫物資與工作流程整備，並召開2次跨局處及區級登革熱疫情演練，另衛生局為提高醫療院所通報警覺，已多次函請醫療院所加強登革熱症狀警覺及落實TOCC詢問，適時使用NS1快篩檢側及通報，以縮短疾病隱藏期。

衛生局另也提及，今年截至8月12日止，桃園共累計確診登革熱境外移入病例11例，呼籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等。

市府補充，桃園市持續執行社區孳生源清除，截至8月13日桃園區累計孳生源清除，查獲1698個積水容器，其中291個為陽性容器，皆已清除或投藥。此外也呼籲市民朋友落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器，如有積水務必倒掉。