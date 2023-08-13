美聯社在7月28日及8月4日從赤柱監獄外拍攝到黎智英在監獄內的情況，並在今天報導。

美聯社在7月28日及8月4日從赤柱監獄外拍攝到黎智英在監獄內的情況，並在今天報導。（美聯社）

美聯社在7月28日及8月4日從赤柱監獄外拍攝到黎智英在監獄內的情況，並在今天報導。（美聯社）

美聯社在7月28日及8月4日從赤柱監獄外拍攝到黎智英在監獄內的情況，並在今天報導。（美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英自2020年12月被還押後便失去自由，先前他被判欺詐罪成立，目前正在香港赤柱監獄服刑。美聯社拍下黎智英獄中近況，指他單獨囚禁，每天只有50分鐘時間戶外活動，從相片看精神不錯。

赤柱監獄是香港高度設防的監獄，黎智英被介定為「甲級犯人」，形同犯了如謀殺等最嚴重的罪行。他在赤柱監獄內被單獨囚禁。

美聯社在7月28日及8月4日從赤柱監獄外拍攝到黎智英在監獄內的情況，並在今天報導。

報導指出，黎智英每天只有50分鐘時間戶外活動，活動的地方狹小，周圍有鐵絲網圍著，超過23小時在囚室中。不過，即使是戶外活動他都是單獨一人，不能與其他囚犯接觸。

報導指，拍攝的這兩天，看到黎智英在監獄內其中一處進出的情景，期間都有2名監獄職員陪同。其中一次他穿深褐色短袖上衣及短褲，穿著涼鞋，手上拿著一本書。

另一次他到戶外做活動，他穿著深藍色短袖上衣及淺藍色短褲，手上拿著一條毛巾。從照片看當時太陽猛烈，他脫去上衣活動。

其中一張相是他活動完後，等待職員帶他返回沒冷氣的囚室。

從相片可見，黎智英精神不錯，看起來較以前消瘦。

目前黎智英每月有2天、每次半小時的探訪時間，探訪者只能隔著玻璃及透過電話與他交談。

黎智英此前被法庭裁定多項罪名成立，包括4件未經批准集結案，一共判刑20個月。

他又被控違反蘋果日報大樓所在的將軍澳工業邨租用契約，讓其私人公司「力高」在大樓內營運，被判欺詐罪成，判刑5年9個月。

另外，他仍需面對3項涉及「港區國安法」控罪，分別是與6名蘋果日報高層被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、與其前私人助理Mark Simon及涉「12港人案」的李宇軒等人被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，以及他個人被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。一旦成立，最高恐被判處終身監禁。

另外，黎智英還被控一項「串謀發布煽動刊物」罪。

相關案件最快今年9月開始審訊，

黎智英兒子黎崇恩今年5月在美國國會及行政部門中國問題委員會聽證會上說，「他（父親）已經75歲，任何長的刑期都可能令他死在獄中」。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1120813