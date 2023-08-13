空軍司令劉任遠上將投稿指出，當前空軍遭遇中共襲擾等前所未有挑戰，隨時繃緊神經小心應對，建軍備戰也未曾鬆懈，包括F-16V構改、武器研製與各項戰演訓，都兢兢業業、如期如質執行與完成。

空軍為慶祝814空戰勝利86週年，昨天在台中清泉崗基地舉辦營區開放，超過十萬民眾到場參與，場面相當熱鬧；另外，劉任遠也投書空軍最新出版的第999期「中華民國的空軍」刊物。

劉任遠提及，當前空軍正遭逢著前所未有挑戰，過去兩年多以來，部隊受疫情影響，空軍耗費大量心力投入防疫與部隊管理工作，特別針對警戒輪值、全天候值班或戰備輪值等單位，卯足全力防範疫情，絕不允許戰力出現片刻空窗期。

劉任遠說，隨著疫情趨緩，共軍的襲擾卻不減反增，已成一種常態，中共常透過聯合軍演、機艦繞台及「灰色地帶衝突」等手段，嚴重破壞區域和平、穩定及安全；不僅造成空軍部隊訓練時數、後勤維保等預算增加，同時讓台灣第一線飛行部隊、戰管單位與防空警戒部隊，必須隨時繃緊神經，小心翼翼應對每次外部威脅。

劉任遠表示，建軍備戰上，空軍每天都是盡心盡責，他保證，會恪遵各項訓練機制，精實戰備整備，以「不挑釁、不怯敵」態度，繼續完成國家所賦予的各項任務；同時在感念前輩篳路藍縷、創業維艱同時，空軍建軍備戰也未曾有一日鬆懈。

劉任遠強調，除了致力於F-16V（blk20）戰機構改、勇鷹高教機交機、新式武器與無人機研製、雷達系統性能提升及各項戰演訓等重大工作；空軍官兵用行動向民眾證明，中華民國空軍是一支不屈不撓、有戰力的堅實部隊。（編輯：林克倫）1120813