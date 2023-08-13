新北市三重警分局偵查隊1名李姓警員，涉嫌於2021年盜用陳姓小隊長帳號，查詢藝人「豆花妹」蔡黃汝及阿部瑪麗亞等22名網紅名人個資，因1小時內查詢次數過於頻繁，警政署發現異狀通報分局調查，最後確認為李員所為，遭分局記過2次處分，事後李員與遭盜用的陳姓小隊長達成和解。法院依公務員假借職務非法蒐集個人資料罪，處徒刑6月，緩刑3年，並提供50小時義務勞務。可上訴。

判決書指出，李員記下陳姓小隊長貼於電腦上之密碼帳號，於2021年9月9日21時起至翌（10）日9時止在辦公室值班時，未經同意輸入陳姓小隊長帳號、密碼，查詢藝人豆花妹蔡黃汝、阿部瑪利亞、直播主王依渟、JKF女郎張語昕、AV女優「娃娃」翁雨澄、網紅蕾拉、性感DJ藍星蕾等22人個資及入監、出境等相關資料，警政署察覺異常，通報三重分局調查，陳姓小隊長遭牽連怒告李員妨害電腦使用罪。

法官審酌，被告坦承盜用長官帳號查詢藝人、名人個資，並辯稱只是出於好奇，查被告本件以前並無任何故意犯罪，所為本件犯行固應責難，然衡酌其因一時失慮，偶罹刑典，犯後坦承犯行，且已與告訴人達成和解，依公務員假借職務非法蒐集個人資料罪，處徒刑6月，緩刑3年，並提供50小時義務勞務。可上訴。