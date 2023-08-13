中信兄弟「7天6戰、12天9戰」的密集賽程最終戰，隊長王威晨在5局提前退場休息，球團表示，王威晨是在首打席時左腳踝輕微扭傷，但無大礙，主要考量近期賽程密集，在保護選手立場先退場休息。

來到8月各隊賽程都十分密集，兄弟原本從8月起要進行12天10戰的考驗，好在10日比賽因雨延賽獲得稍稍喘息空間，從週五起與味全龍交手連2天都打到12局才分勝負，對球員體力是一大考驗。

今天3連戰最終戰，兄弟「開箱」新洋投艾士特，目前他投完5局用70球，飆出8K、僅被敲2安，無失分，打線則在開局就攻下3分取得領先，5局再下一城，暫時以4比0領先。

而隊長王威晨前2次打擊一次遭三振、一次敲出二壘方向飛球出局，並在5局上被換下場，三壘防區由先發二壘手王政順移防，球團表示，王威晨狀況是剛第一打席完之後左腳踝輕微扭了一下，沒有大礙，但因為7天6戰最後一戰，保護選手立場先下場休息。