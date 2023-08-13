敘利亞人權瞭望台組織今天表示，聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State, IS）對敘利亞政府軍的襲擊造成33名士兵死亡，死亡人數由先前公布的26人上修。

法新社報導，根據敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），極端組織伊斯蘭國10日晚間對軍用巴士的襲擊，是其今年對政府軍發動的最致命打擊。

儘管伊斯蘭國於2019年失去他們最後一片在敘利亞境內的土地，但在廣袤的敘利亞沙漠中仍保有藏身之處，並以此為據點發動伏擊和偷襲。

敘利亞人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「襲擊軍車造成的死亡人數已攀升至33名士兵。」總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織依靠敘國境內的廣泛消息管道收集資訊。

敘利亞人權瞭望台組織11日指出，聖戰分子在代爾祖爾省（Deir al-Zor）馬雅丁（Mayadeen）附近的沙漠包圍了軍車並開火。

根據與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）發布的聲明，伊斯蘭國隨後宣稱犯下這起攻擊案，表示其戰士「對2輛軍用巴士」進行突襲，「以重武器和火箭筒」攻擊，使其中一輛巴士起火。

敘利亞國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）昨天晚間發布來自外交部的聲明，指控「美國占領軍及其恐怖攻擊組織」襲擊了這輛軍車。

聲明中表示：「這起犯罪和恐怖主義攻擊是源自美國對恐怖組織的支持和贊助，其中站在最前沿的就是達伊沙（Daesh，即伊斯蘭國別稱）。」

拉曼告訴法新社，這些聖戰分子試圖展示「儘管領袖受到打擊，伊斯蘭國仍然活躍和強大」。

上週，伊斯蘭國宣告領袖阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）的死訊，據稱他在敘利亞西北部的衝突中喪生。