Nicky Lopez is the first player with 4+ hits, 5+ RBI & a scoreless pitching outing in the same game since RBI became official in 1920



i love baseball https://t.co/EPM0jKq8ce — Sarah Langs (@SlangsOnSports) August 12, 2023

勇士13日雙重賽重挫大都會，2場比賽狂灌27分打爆對方，第一次代表球隊先發內野手羅培茲（Nicky Lopez）繳出單場4安「鐵支」的表現，客串投球還繳出無失分，寫下了連大谷翔平都未曾辦到的紀錄。

羅培茲扛起雙重賽首戰先發游擊手、打9棒，2局上首打席揮出左外野平飛球形成二壘安打，帶回2分打點，披上勇士戰袍的首安、首打點同時出爐，第2打席羅培茲再成打點製造機，敲平飛安打將墨菲（Sean Murphy）送回，9局羅培茲擔任開局打者安打上壘，勇士這局打了11個人次，羅培茲該局第2次打擊，再補上3分炮痛擊大都會，勇士單局攻下8分，以21比3遙遙領先。

拉開比數的勇士不想再動用牛棚，讓羅培茲登板收拾最後半局，大都會竟也拿他一點辦法也沒有，羅培茲只在一開始投出保送，隨後讓3名打者輪流擊出飛球出局，完成一局無失分內容。羅培茲2019年寫下生涯單季新高22盜，在先前的交易案被皇家賣給勇士，今年他也代表義大利國家隊來台參加經典賽。

大聯盟記者Sarah Langs在X（推特）發文，本季共有4位選手單場有著開轟紀錄、投球無失分的表現，包含大谷翔平、洋基奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）、雙城卡斯楚（Willi Castro）和羅培茲。此外羅培茲更是成為史上首位單場至少4安、5打點，且登板沒有掉分的球員，眼見羅培茲完成大谷翔平都沒辦法寫下的紀錄，美國網友熱血沸騰，紛紛於推文下方回覆，「大谷低配版」、「老實說，我很驚訝大谷翔平沒辦到過。」、「超越大谷翔平。」