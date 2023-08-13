大陸文旅部日前宣布恢復包括日本、南韓、美國78國團客旅遊，但不包含台灣，台灣旅遊業者不滿。前國安會副秘書長楊永明表示，陸團客對台開放也許會在下一波，取決於我們台灣民間的反應。

針對陸客團，楊永明今(13日)在Yahoo TV《風向龍鳳配》節目中指出，希望明年選舉之前能夠開放陸客團，兩岸都在政治性的看待這個議題。上一次台北夏季旅展，他們70多個省的旅遊官員要來台灣，結果被陸委會拒絕，拒絕的理由是兩岸觀光未開放，大陸官員沒有必要來台，行政院長鄭文燦還說「不開放責任在對方」。因此這是有政治困素，之前你又把人家給踢回去，當然這一波對岸就不要去貼你。

不過，楊永明也認為，這一波是針對全世界的各個國家開放，台灣也許會在下一波，取決於我們台灣民間的反應。所以觀光協會業者要反映出來，這是你們的生計，而國民黨或民眾黨的態度也要拿出來，這對兩岸交流、台灣經濟都有幫助。

楊永明點出，中國大陸開放旅行團是一個政策的開放，在疫情之後順當的步驟。這當然也有助於在外交以及貿易、經濟層面相互的互動。 尤其中國大陸出國觀光最主要的還是在亞洲地區，從東北亞到東南亞。