台灣電力公司近日傳出虧損4000億，遭指與外購再生能源有關。台電發出聲明稿反駁，稱近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，兩年來光是燃料成本就增加超過6000億，是過去的兩倍以上，在綠電方面的購電支出只佔總支出6%是事實。不過聲明稿一出，反被網友們指出，正巧證明台電虧損是政府錯誤的能源政策所致。

台電表示，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，兩年來光是燃料成本就增加超過6000億，都是過去的兩倍以上，在綠電方面的購電支出只佔總支出6%是事實。2022年的總支出為9557億元，其中發購電燃料支出達到6163億元，超過六成，為整體支出的大宗，與過去相比是過去的兩倍以上；再生能源購電的支出則是589億元，佔總支出6.17%。

台電提到，虧損主因事實上是燃料支出翻倍大增，若要反映成本必須調漲電價五成到六成，必然會造成高通膨，因此台電以政策任務吸收虧損。若以每度電的成本來看，一度電必須賣至少4元以上，這當中使用燃料發電的成本，已經從2021年的1.24元上漲至2023年4月2.92元，每度增加1.68元，但外購再生能源部分，同期間並沒有大幅增加，僅從每度0.18元增加至0.31元。

台電分析，以其他國家為例，核電占比更高的國家中，2022年度法國國營電力公司預估虧損超過5千7百億元新台幣、韓國國營電力公司預估虧損換算超過7千5百億元新台幣；英國則編列預算換算2兆以上新台幣補貼能源，日本也以約8千8百億元新台幣補貼電價及天然氣價格，顯見戰爭造成的能源價格飆漲、財政預算補貼是國際現象，用貪汙來形容台電或政府，完全不是事實。

台電說明，電價對於物價及通膨有連動效果，不少國家直接以市場機制反映價格，結果電力價格大幅上漲並帶動高通膨。我國則是由台電中油在第一線扮演「通膨消波塊」的角色，為國家擋住輸入性通膨海嘯，已較其他國家減緩通膨壓力，且國內電價調整方案也盡量細緻化，以調漲用電大戶為優先。台電努力做好供電穩定任務，也兼顧照顧民生、穩定物價等目標，相關的汙衊應該適可而止。

經濟部在臉書轉發台電聲明，引發熱議，許多網友紛紛回應，「天然氣誰叫執政黨能源比要佔50%，是一半的不是一點，難怪會虧損屬不穩定的能源，只能維持幾個禮拜就要進口，別推給台電是政策錯誤」、「喔喔，所以台電虧損其實不是綠電，這樣了解了，謝謝解說。原來是因為過度倚賴外購的天然氣燃料發電；一有風險全球漲的時候就會不得不一起承擔」、「如果都知道天然氣很貴，還大力扶植所謂的綠能，無光無風的時間，都要靠昂貴的天然氣來補足，這樣不賠錢就是打算掏空台灣。以前的經濟部，除弊興利讓台灣有未來，現在只會敗家…」。

不過也有網友支持台電聲明，「辛苦了，別人造謠一張嘴，闢謠就要跑斷腿，加油！」、「感謝您們辛苦了！」、「可以參考歐美、日本，用最小的成本發揮最大效益的方式發電」。