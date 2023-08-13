大陸國務院日前印發《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，提出6方面24條政策措施，要求各地區、各部門和有關單位切實做好進一步優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度工作。鼓勵各地區因地制宜推出配套舉措，為外國投資者營造更加優化的投資環境，有效提振外商投資信心。

該《意見》要求統籌好國內國際兩個大局，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，發揮超大規模市場優勢，更大力道、更加有效吸引和利用外商投資，推進高水準對外開放。

根據大陸央視報導，該《意見》提出6方面24條政策措施。第一是提高利用外資品質。加大重點領域引進外資力道，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資管道。

第二是保障外商投資企業國民待遇。保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作，確保平等享受支持政策；三是持續加強外商投資保護。健全外商投資權益保護機制，強化智慧財產權行政保護。

第四是提高投資營運便利化水準。優化外商投資企業外籍員工停居留政策，優化涉外商投資企業執法檢查。五是加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資，落實外商投資企業相關稅收優惠政策。

第六則要完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進管道，優化外商投資促進評價。