投85搶通後南投縣各部落聯外道路交通不再受阻。南投縣政府提供

南投縣政府打通聯外道路後也進行家園消毒與清潔工作。南投縣政府提供

卡努颱風重創南投致災到13日已經10天，在主要聯外道路搶通恢復交通後，南投縣政府也宣布，14日全縣恢復正常上班、正常上課；縣府並統計，這場風災重創南投，總計造成包括農作物受災面積達967.14公頃，農損金額1億6525萬元，另縣府即日起到19日受理災區災民現金救助申請，初估金額約需1億5918萬元。

除了農作物受損，農田遭大雨沖刷流失及淹沒面積也達67.2公頃，損失金額646萬元，預估救助經費約700萬元，縣府將先動用該縣災害準備金1000萬元支應。

攸關民生最重要的交通搶修部分，縣府指出，各主要道路已經搶通，惟部分路段路況不佳實施單線雙向通行或夜間交通管制，其中台14線64.1K觀音瀑布路段路基下陷實施單線雙向通車，預計18日恢復雙向全線通車；另已經搶通的投83線與投89線，顧及行車安全實施夜間安全交管，每天18時至隔日7時封閉。

此外，94K廬山部落後方路段全面塌陷仍封閉管制；另守成橋斷裂無法通行封閉中，武界新橋橋面凹陷、平靜橋橋墩兩橋因受損嚴重也封橋中。

南投縣政府表示，雖然今天起恢復正常上班上課，目前也無人受困、無道路受損阻斷交通，但因重建工程持續進行，目前縣府仍維持災害應變中心二級開設，消防局、建設處、工務處、農業處、社勞處、環保局、原民局、後備司令部等相關單位仍進駐在災害應變中心，也持續災後土石清運、災情掌握、環境消毒等復原工作。