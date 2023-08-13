「記憶的影子－2023顏名宏創作展」目前於纖維工藝博物館展出，文化部長史哲13日前往參觀，史哲說，他曾在台中工作，與顏名宏熟識，從顏的作品中，找回自己對台中的記憶，視為自己的第二故鄉台中，能如同顏的作品一樣美好，邀大家來看看顏名宏眼中的台灣，並且跟著他的作品實際走訪台灣各個角落。

現場由藝術家顏名宏親自導覽，介紹其以台灣的土地、風景、文化所創作的作品。文化部長史哲表示，顏名宏的作品強調與自然共生，並擅長「以藝術的眼光，將創作化為牽引記憶的絲線」，引導觀眾回到每個人內心的在地風景，並憶起心中曾有的感動。

主題「記憶的影子」展覽，是顏名宏續返台灣土地種植的文化生成田野之作，紀錄以大肚山紅土、嘉南平原割稻的稻稈黑灰、麵粉翻攪成清水麵線的絲語、台東海岸潮間帶地景誌、拆遷左營眷村的家屋構件，及顏在921大地震時，協助德國救難隊翻譯，搶救東勢、石岡、大雪山林場等過程。

顏名宏說，展出作品取材自不同地方、家庭、族群的記憶，由藝術家以協力、共在的方式，讓觀眾得以藉由藝術家的作品，看見大家可能容易不經意遺忘，但其實是最熟悉、最感動及深刻的故事。

「台中素有文化城之稱，台中的編織工藝更是享譽全國」史哲說，編織工藝館自1990年成立，累積近30年豐厚典藏、研究出版、人才培育及國際交流成果後，在前瞻基礎建設及相關計畫經費9000萬元支持下，於2018年在大里成立全國首座以纖維為主題的博物館。

纖維館目前正展出由顏名宏擔任策展人，纖維館開館5周年的展覽「翻浪經緯線－文化工藝的美學實踐」，展出台中市為落實台灣民藝之父顏水龍「美學生活化」遺志，持續推動至今達28年的「編織工藝獎」、「纖維創作獎」，79位歷屆得獎者，共76件纖維工藝作品。