判決書指出，徐男111年5月10日在臉書搜尋，找到少女臉書後，便透過「Messenger」聊天，同年5月15日到20日透過每天的訊息傳遞，少女便同意開始交往，過程中徐男色慾薰心，竟以買新手機給少女為由，要求自拍裸照，少女想到有新手機可用竟也照做。

同年5月24日，2人相約去宜蘭玩，玩累了，徐男提議去摩鐵休息，少女欣然答應，沒想到，2人就在摩鐵房間內滾床單。隔天，2人前往桃園的購物中心逛街，竟然就在身障廁所內上演「四腳獸」。

直到少女父親某天發現，女兒怎麼在使用新的手機，但女兒一直支吾其詞，父親感覺十分不對勁，逼問之下，女兒才坦承是自拍裸照換來的，還跟對方交往發生了2次性行為。

法官認，陳男犯行適用修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項、刑法第227條第1項規定，論處引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號、對於未滿14歲之女子為性交罪刑（共3罪，各處有期徒刑3年2月、3年4月、3年4月），應執行刑為有期徒刑6年。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。