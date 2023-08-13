第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽13日中華白出戰菲律賓隊，白隊上半場三分球15投8中，打下17分領先，下半場更曾將分差擴大到20分，最終中華白89比79擊退菲律賓，收下2連勝。

第1節中華白靠著一波13比1累積雙位數領先，第2節菲律賓急起直追，曾追到31比42剩9分差，這段期間菲律賓球員和中華白林信寬稍微打出火氣，中華白總教練許皓程換下林信寬冷靜一下，該節後段中華白白曜誠連兩記三分球命中，幫助球隊54比37、帶著17分領先進入下半場。

悶了3節的菲律賓，第4節菲律賓多次製造中華白犯規，藉由罰球逐漸蠶食分數，將分差在比賽正規時間還剩2分鐘左右追到75比83只剩8分，是可以追上的距離，中華白努力維持住領先位子，帶著2連勝喜悅享受14日休兵日，15日下午5點迎戰阿拉伯聯合大公國。

中華白此役三分球30投12中，5名球員得分上雙位數，台美混血兒賀丹17分，簡廷兆15分，馬建豪和林信寬各13分，白曜誠10分。