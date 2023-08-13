曾子益劇中欺負癱瘓的妻子顏曉筠。（民視提供）

曾子益、賴芊合劇中欺負癱瘓的顏曉筠。（民視提供）

顏曉筠在民視8點檔《市井豪門》飾演的千金女謝雅君，被丈夫蔡振翔(曾子益飾)跟潔西卡(賴芊合飾)聯手傷害癱瘓後，每天被折磨相當難熬。顏曉筠表示，最近演出下半身都不能動，只能靠表情眼神跟聲音來演戲，最難受的是，雖然是劇中被折磨，但拍攝時會忍不住投入，內心都很難過，覺得自己心好酸，眼淚不自覺流下。

顏曉筠說，印象深刻就是賴芊合飾演的潔西卡用布蓋著她的臉，慢慢倒水，但因為她要演不能動，所以就自己催眠要放鬆，結果忍到最後差點沒辦法呼吸，因為水從嘴巴倒流到鼻子，很像在游泳池嗆到，幸好這次是用食用水，所以感覺好多了，而賴芊合拍完就趕快過去抱她、說抱歉，讓她心情平復不少。

賴芊合劇中從白目學姐變成喪失倫理底線搶閨蜜老公，她說最近欺負顏曉筠的戲都讓她想到就胃口全失，常常拍戲一天12小時都食不下嚥，造成胃發炎詢問醫生才知道是壓力太大造成。她說之前潔西卡使壞，兩人是在平等的狀態下，但這次是欺負行動不便的顏曉筠，讓她相當不捨，還好3人的默契已培養得很好，她感謝曾子益會協助她台詞的修正，顏曉筠也會安慰她，還說可以再嗆辣一點，她扛得住。

曾子益說最近的戲讓他覺得遇到魔鬼級般非常難演，因為角色很像在霸凌別人，情緒、霸凌道具都要到位，好像釋放自己心裡的惡魔一樣，每次奸詐使壞完，導演一喊卡，他馬上就是跟對手演員道歉。