素以跨界合作享譽盛名的灣聲樂團，將於8月26、27日在台北流行音樂中心舉辦「台瘋音樂會」，以流行音樂為主體，演繹別具一格的交響音樂，同時邀請實力派療傷歌后辛曉琪、金曲歌后曹雅雯、美聲女高音劉夢潔，以及鄧麗君虛擬人一起演唱，壓軸還將向台灣12個搖滾樂團致敬，包括伍佰China Blue、五月天、信樂團、八三夭以及草東沒有派對等。

音樂總監李哲藝表示，灣聲樂團一直在做跨領域結合，希望全面性把台灣人各年齡層喜歡的音樂放在舞台上，也讓大家能看到台灣音樂的多元性。這次首度登上北流，無論在聲光、影音、舞台、服裝、表演上，都用流行音樂演唱會的規格呈現，並邀請華語療傷天后辛曉琪、台語金曲歌后曹雅雯與旅義女高音劉夢潔3位實力唱將加入演出陣容，同時借助最先進的科技，召喚出台灣金曲時代的巨星鄧麗君，以「虛擬表演者」的形式與歌手在舞台上互動。

流行與交響的跨界作品由天后辛曉琪、曹雅雯、劉夢潔同台演出，現場還有寬24公尺的超大螢幕！結合了虛擬人鄧麗君、生成藝術、電影《我心我行》以及縮時台灣更是首度曝光沉睡的水下巨人，超級強大且多元的演出陣容，保證讓大家一飽耳福。值得一提的是，近來受矚目的古典美聲女高音劉孟潔與臺灣弦樂團，也將於9月23日在宜蘭演藝廳帶來華麗且耳熟能詳的歌劇選粹，歡迎東台灣的樂迷一同進入宜蘭演藝廳欣賞世界歌謠饗宴。