卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，行政院長陳建仁勘災時，暗酸縣長許淑華沒有超前部署，引發爭議；內政部長林右昌則稱許淑華為了轉移防救災不力問題，惡意攻擊陳建仁跟中央。媒體人謝寒冰表示，陳建仁如今是灰頭土臉，林右昌以為可以幫他洗白一下，結果卻越洗越黑，所以丟臉丟到家了。

謝寒冰今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，林右昌為什麼會出來「洗地」？因風向整個對陳建仁不利，所以他要趕快將風向拉平，如此一來，恐會更增加仇恨點。南投面臨的狀況和高雄截然不同，卻硬要把兩個拉來一起比，何況他們指責南投沒有做好的地方，實際上人家早就動了。

謝寒冰接著指出，現在他們有辦法解釋應變中心為什麼要撤掉嗎？撤掉應變中心代表他們認為情況並不嚴重，但明明當時情況很嚴重，那為什麼要撤掉應變中心呢？至於誰是真正狀況外的人，那就是中央；謝寒冰並質疑，他們出了事情之後，就趕快把禍推給別人。

謝寒冰點出，陳建仁基本上在這一件事是灰頭土臉，林右昌以為可以幫他洗白一下，結果卻越洗越黑，所以丟臉丟到家了。