「巧歡唱」以歌會友！立委蘇巧慧於樹林、鶯歌、新莊三區舉辦10場「巧歡唱」卡拉OK大賽，首場活動今（13）日於樹林鎮南宮登場，邀請勞動部長許銘春擔任特別來賓，與蘇巧慧同台高歌《深情海岸》，贏得如雷掌聲，場面熱鬧。
蘇巧慧表示，4年前曾在樹林、鶯歌、新莊舉辦過巧歡唱卡拉OK大賽，鄉親報名非常踴躍，希望讓民眾切磋歌藝。因樹林、鶯歌、新莊三區有許多工廠及中小企業，尤其樹林區可說是製造業重鎮，在地有很多勞工，因此首場活動特別邀請勞動部長許銘春擔任特別來賓，和民眾一起歡唱。
許銘春打趣的說，早就耳聞蘇巧慧是「樹林詹雅雯」，今天特別希望能和蘇巧慧合唱詹雅雯的《深情海岸》，切磋歌藝。蘇巧慧則大讚許銘春，「根本是被政治耽誤的歌手」。
本次巧歡唱在樹林、鶯歌、新莊共將舉辦10場初賽，每場取1名進入決賽，更特別邀請榮獲廣播金鐘獎、獨立樂團「小護士樂團」主唱的音樂人許大俠（許霈文）擔任評審，為本次歌唱比賽增添許多亮點。
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