體驗型的深度旅遊興起，旅人到訪景點可用更多時間體驗在地人文風情。(陳韻萍攝)

埔里小有名氣的「夢翼私廚」採無菜單料理，主理人拉拉的菜色美味又吸睛。(陳韻萍攝)

埔里是「百香果的故鄉」，產量占全台9成，質量均佳，造訪埔里不可錯過這酸甜好味。(承萬尊爵渡假酒店提供)

造訪「茭白筍的故鄉」埔里，當然要戴上斗笠、穿上青蛙裝，體驗採筍樂趣。(可樂旅遊提供)

「最佳主茭茭白筍農場」以魚筍共生的友善農法種植茭白筍，茭白筍甘甜爽脆。(可樂旅遊提供)

「賴爺爺蜜蜂小森林」提供旅客預約DIY天然蜂蠟紫草膏，透過互動體驗更加了解蜜蜂的生態。(陳韻萍攝)

自製的天然蜂蠟紫草膏氣味溫和，作用類似綠油精，小巧有質感的包裝送禮自用兩相宜。(陳韻萍攝)

「18度C」今年6月中全新開幕的新品牌「Feeling18 Lab-烘焙研究所」，將咖啡廳變身為烘焙實驗室。(陳韻萍攝)

「Feeling18 Lab-烘焙研究所」供應咖啡、茶飲、甜點與麵包，好拍好吃。(陳韻萍攝)

埔里虎頭山有台灣地理中心碑，是地方指標景點，吸引不少旅客造訪拍照打卡。(日管處提供)

南投市是全台唯一不臨海的內陸行政區，而位於台灣心臟的南投埔里，是不少旅客到訪日月潭、清境、合歡山武嶺的中繼站。特別的是埔里雖然不靠海，卻因為境內水質純淨，孕育出茭白筍、香菇、百香果，甚至用埔里水釀造的紹興酒與茶葉等，都是聞名全台的埔里特產，而埔里也以美酒(Wine)、水(Water)、氣候(Weather)、3W 聞名。

近幾年，體驗型的深度旅遊開始興起，越來越多的觀光業者推出在地深度旅遊來吸引海內外遊客，旅人到訪景點也不再沾醬油式的走馬看花，反而用更多時間體驗在地人文風情。可樂旅遊經營的「承萬尊爵渡假酒店」位於南投埔里，業者以旅行社善於規劃整合的優勢，結合飯店與當地吃喝玩樂特色景點，打造埔里深度遊「覽人包」。

埔里好好吃 返鄉青年私廚餐廳

埔里近幾年開始興起私廚餐廳，由返鄉青年拉拉回到家鄉開的「夢翼私廚」，就是當地小有名氣的私廚餐廳。雖然是無菜單料理，但拉拉的菜單中吃得到不少埔里及南投有名的農畜產品，夏季菜單可吃到台農一號百香果、新鮮洛神花、18度C原味生吐司和99％巧克力所打造的開胃菜，以酸甜苦辣的滋味傳達人生百態。拉拉也會跟客人分享料理背後各自的背景與故事，讓人對於吃下肚的美食有更多的認識與了解。

此外，餐廳最大的亮點還有180度的遼闊視野，「夢翼私廚」位於虎嘯山莊飛行傘基地旁，旅人可一邊享用著拉拉手做的創意料理，一邊俯瞰埔里迷人的黃昏美景和繁星點點。夜幕降臨，涼風徐吹，以美景佐餐，頗為詩情畫意。

夏季到埔里遊玩，有機會一定要購買埔里有名的百香果，都說埔里是「百香果的故鄉」，因為氣侯環境因素加上優良的栽種技術，埔里是全台百香果栽種最密集、品質最佳的專業生產區，產量占全台9成。百香果除了單吃，當地不少餐廳都用百香果入饌或變身特調沾醬，酸甜清爽讓人開胃生津。

埔里好好玩 半日農夫採茭白筍

埔里除了是「百香果的故鄉」，全台約95％的茭白筍都源自於埔里，茭白筍可說是當地最重要的經濟作物之一。造訪埔里這個「茭白筍的故鄉」，當然要抽空來體驗採筍樂趣。

以友善農法種植茭白筍的「最佳主茭茭白筍農場」，提供導覽體驗，透過導覽可了解埔里茭白筍生態，還能戴上斗笠、穿上青蛙裝，跟著農場主人下水田體驗採筍樂趣，還能品嘗茭白筍的清脆鮮甜與DIY茭白筍料理。農場主人夫婦堅持以友善農法種植茭白筍，放養200尾鯰魚和烏鰡，用魚筍共生的方式種植，不僅維持生態平衡，種出來的茭白筍更是甘甜爽脆。

埔里好好買 DIY天然蜂蠟紫草膏

不少人出門旅遊都會採購伴手禮致贈親友，南投好買的伴手禮很多，舉凡茭白筍、埔里香菇、紹興酒等，邁入第四代傳承的「宏基」蜜蜂生態農場，由養蜂小農逐步擴展成集團產銷，農場所製作的蜂蜜更是連年獲獎。今年生態農場闢建全新的生態休閒園區「賴爺爺蜜蜂小森林」，涵蓋蜜蜂解說展館、養蜂生態導覽及蜂蜜相關商品門市，受到許多親子客群喜歡，嶄新館區也吸引旅客造訪與採買。

館內有豐富的蜂蜜相關產品可供民眾選購，包括食用蜂蜜和天然蜂蠟紫草膏，蜂蠟紫草膏也提供旅客預約DIY體驗，製程不繁複，約半小時可完成自製蜂蠟紫草膏，天然草藥膏功用有點像綠油精，包裝小巧時尚，送禮自用兩相宜。

埔里好好拍 Feeling18 Lab好吃好拍

埔里最傳奇巧克力非「18度C巧克力工房」莫屬，2006年從網路發跡，隔年在埔里開設實體店面，成為當地IG打卡的人氣夯點，吸引不少國內外觀光客到此踩點加採買，是台灣高人氣的巧克力製造商。

「18度C」今年6月中全新開幕的新品牌「Feeling18 Lab-烘焙研究所」，將咖啡廳變身為烘焙實驗室，店內裝潢有種冰冷科技感的實驗室風格，寬敞空間與開放式廚房，翻轉傳統點心烘焙房的暖色系印象，簡約時尚很好拍，稱得上是網美等級咖啡廳。

店內供應咖啡、茶飲、甜點與麵包，訴求在烘焙領域中嘗試各種可能性，打造令人驚喜的創意作品，像是用實驗室的器皿盛裝飲品，打造實驗風視覺感的下午茶，好拍好吃。而埔里曾有「蝴蝶王國」美譽，「烘焙實驗室」連結在地的蝴蝶意象，打造多種口味的蝴蝶酥禮盒，當作伴手禮送人很適合。

埔里位於台灣地理位置的正中心，而獲得「台灣之心」美名，當地的虎頭山山頂有台灣地理中心碑，是地方指標景點，也是不少旅客造訪拍照打卡的熱點。