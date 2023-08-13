台積電近日傳出首座4nm晶片量產時間將從2024延後至2025年，由於台積電指稱延期是因美國熟練工人不足，引發當地工會的抗議。中國半導體產業人士分析稱，除了工人技能問題，台積電建廠進度延期或另有內幕，原因可能是亞利桑那州天氣太熱，內部已經有人質疑選址問題造成建廠進度延宕。

台積電決定在美國興建4nm及3nm先進製程晶片廠，其投資規模由原本的120億美元一舉跳升到400億美元，並將為美國創造更多的工作崗位。不過近期內部傳出首座4nm工廠量產時間將從2024年延至2025年，原因就是美國熟練工人不足，耽誤了設備安裝進度。

《快科技》報導稱，由於台積電抱怨美國熟練工人不足，引發了當地工會抗議。當地工會不認同台積電的說法，並公開對外放話稱台積電只是想引進低工資的海外工人來搶當地工作機會，但這一說法遭到台積電否認，公司對外強調派遣本地員工前往支援不會影響在美國的工作機會及招聘作業。

報導說，除了工人技能問題，台積電工廠延期可能還另有內幕，那就是亞利桑那州的鳳凰城最近實在太熱了，大陸半導體業界知名的自媒體@手機晶片達人指出，當地已經連續20多天都是43℃的高溫，台積電內部已經有人質疑當初為什麼選擇在沙漠附近蓋廠。

報導說，從爆料訊息來看，當地的高溫顯然也是影響進度的原因之一，40多度的天氣肯定不利於工人工作，尤其是室外作業。

分析人士指出，當初台積電選擇在美國建廠，除了亞利桑那州之外，還有另一個可選——俄勒岡州首府波特蘭，也是美國晶片行業的重鎮，但不知台積電為何選擇了亞利桑那州。

報導還說，值得一提的是，亞利桑那州鳳凰城也是英特爾（Intel）晶片投資的重點，他們這2年也投資200億美元在當地新建晶圓廠。全球2大半導體廠同時選在亞利桑那州鳳凰城，一定有很堅實的專業考量。