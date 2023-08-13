高雄市衛生局呼籲，民眾出現登革熱疑似症狀應立即就醫，並落實TOCC，防止登革熱散播。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄登革熱今日新增3例本土確診個案，累積56例。高雄市衛生局指出，3例分別為旗津區70多歲女性以及梓官區梓信里60多歲的夫妻，均因出現登革熱疑似症狀後就醫經檢驗確診，目前防疫團隊已規畫將個案住家、工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等，避免登革熱持續擴散。

衛生局表示，新增3例本土確診個案中，其1為旗津區70多歲婦女，7日出現發燒、骨頭痛等症狀，8日就醫通報，檢驗結果NS1-PCR＋，已完成緊急防治工作；另外2例為梓官區梓信里60多歲的夫妻，經疫調妻子9日出現紅疹、丈夫13日開始出現肌肉痠痛、骨頭痛等症狀，夫妻分別於12、13日就醫，檢驗結果為PCR＋DENV1。

衛生局表示，防疫團隊已規畫將個案住家、工作地周邊100公尺範圍強制地毯式孳生源檢查及化學防治等工作，提醒民眾依防治時間配合室內外的登革熱孳生源檢查及噴藥滅蚊工作。

衛生局提醒，目前全台登革熱疫情呈現「散發」感染，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，高市各行政區均有登革熱流行風險；若出現登革熱疑似症狀應立即就醫，並主動告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，提高通報警覺，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以減少傳染病散播的風險。